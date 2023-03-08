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У Маріуполі росіяни використовують нові позначки на техніці

На машинах можна побачити трикутник поверх «Z».

У Маріуполі росіяни використовують нові позначки на техніці
Фото: Петро Андрющенко

У тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі фіксують використання нових позначок загарбниками на своїй військовій техніці - трикутник поверх «Z».

Про це у Телеграмі повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

«Фіксуємо використання нових позначок окупантів в останніх колонах. Трикутник поверх «Z». До того більшість колона мала позначку «V» або взагалі без позначок. Коло в трикутнику не спостерігається з початку зими», - написав Андрющенко.

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Нагадаємо, що через захоплений Маріуполь окупанти перекидають військову техніку вночі та вимикають в цей час мобільну мережу.

Раніше Андрющенко казав, що російські окупанти змінили тактику переміщення військових колон у Маріуполі. 

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