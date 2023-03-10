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Байден оприлюднив план бюджету США-2024 у розмірі $6,9 трлн

Президент Сполучених Штатів пропонує зміцнити мережу соціального захисту за рахунок нових податків для багатих та корпорацій.

Байден оприлюднив план бюджету США-2024 у розмірі $6,9 трлн
Президент США Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден оприлюднив у четвер пропозицію щодо бюджету на суму 6,9 трильйона доларів.

Про це пише Bloomberg.

“Пропозиція, яка, безперечно, буде відхилена контрольованою республіканцями Палатою представників, продемонструвала невелику схильність до компромісу, пропонуючи законодавцям зміцнити мережу соціального захисту за рахунок шквалу нових податків для багатих та корпорацій”, – зазначає видання.

Пропозиція президента збільшить фінансування низки державних програм, розширить платоспроможність Medicare, знизить ціни на ліки, що відпускаються за рецептом, і збільшить витрати на працевлаштування поліцейських на 66% .

Запропонований бюджет скоротить дефіцит на 3 трильйони доларів протягом наступного десятиліття. 

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Очільник американців закликав спікера Палати представників, республіканця Кевіна Маккарті деталізувати свій власний план. Раніше лідери Республіканської партії заявили, що вони домагатимуться скорочення витрат як мінімум на 150 мільярдів доларів та відмови від підвищення податків, а Байден натомість пропонує додати 77 мільярдів доларів на оборонні та необоронні витрати, одночасно збільшивши податки на 5, 5 трильйонів доларів протягом 10 років.

Оприлюднена пропозиція Байдена буде основою багатомісячних бюджетних дебатів.

Нагадаємо, Україні для повного закриття фінансування дефіциту держбюджету 2023 року в розмірі $38 млрд залишилося знайти близько $5 млрд. Уряд розраховує, що їх надасть Міжнародний валютний фонд.

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