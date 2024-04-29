Армія РФ двічі за день обстріляла Нікопольщину із артилерії, тричі атакувала дронами

Російська окупаційна армія протягом дня двічі атакувала Нікопольщину Дніпропетровської області із артилерії, також тричі запускала дрони-камікадзе.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"За день російська армія двічі обстріляла Нікопольщину з важкої артилерії. По території району поцілили майже півтора десятки снарядів. Вдарили окупанти й трьома дронами-камікадзе", – написав Лисак.
Він зазначив, що гучно було у Марганецькій та Покровській сільській громадах.
Пошкоджені приватний будинок та господарська споруда. Понівечена лінія електропередач. Люди не постраждали.
В ніч на 28 квітня ворог атакував Нікополь безпілотниками. Через удар двома дронами-камікадзе горіла хата.