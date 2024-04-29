Армія РФ двічі за день обстріляла Нікопольщину із артилерії, тричі атакувала дронами

Окупанти завдали ударів до двох громадах області.

Російська окупаційна армія протягом дня двічі атакувала Нікопольщину Дніпропетровської області із артилерії, також тричі запускала дрони-камікадзе.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"За день російська армія двічі обстріляла Нікопольщину з важкої артилерії. По території району поцілили майже півтора десятки снарядів. Вдарили окупанти й трьома дронами-камікадзе", – написав Лисак.

Він зазначив, що гучно було у Марганецькій та Покровській сільській громадах.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки атаки на Нікопольщину

Пошкоджені приватний будинок та господарська споруда. Понівечена лінія електропередач. Люди не постраждали.

В ніч на 28 квітня ворог атакував Нікополь безпілотниками. Через удар двома дронами-камікадзе горіла хата.