Через російські обстріли на Донеччині загинула людина

Протягом минулої доби від російської агресії на Донеччині загинула людина. Ще четверо отримали поранення.

Про це написав у телеграмі начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 6 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Петрівці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", – зазначив Філашкін.

Також додав, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

У неділю, 5 травня, росіяни атакували безпілотником цивільне авто у с. Михайлівка Покровського району на Донеччині. Попередньо, ворог скинув гранату. Поранення отримали троє людей.