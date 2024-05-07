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Через російські обстріли на Донеччині загинула людина

Ще четверо осіб отримали поранення. 

Через російські обстріли на Донеччині загинула людина
Наслідки російського удару по Донеччині. Фото ілюстративне
Фото: Пресслужба Донецької обласної прокуратури

Протягом минулої доби від російської агресії на Донеччині загинула людина. Ще четверо отримали поранення.

Про це написав у телеграмі начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 6 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Петрівці.  Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", – зазначив Філашкін.

Також додав, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

У неділю, 5 травня, росіяни атакували безпілотником цивільне авто у с. Михайлівка Покровського району на Донеччині. Попередньо, ворог скинув гранату. Поранення отримали троє людей. 

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