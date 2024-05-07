Минулої доби в Херсонській області поранень зазнала одна людина, пошкоджені 18 будинків

Внаслідок російських ударів минулої доби в Херсонській області поранень зазнала одна людина.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Іванівка, Благовіщенське, Дніпровське, Токарівка, Інженерне, Садове, Приозерне, Станіслав, Кізомис, Велетенське, Берислав, Республіканець, Шляхове, Новоолександрівка, Червоний Маяк та місто Херсон. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в адмінбудівлю, офісне приміщення, газогін, а також приватні автомобілі", – сказав він.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Руслан Мрочко додав, що по його територіальній громаді окупанти стріляли десять разів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Інженерному, Приозерному та Благовіщенському.

"Зокрема, було пошкоджено адміністративну будівлю, 2 багатоповерхових та 8 приватних будинків, 2 автомобілі та газогін", – додав він.

Поранених в Херсонській громаді не було.