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Протягом доби на фронті відбулося 97 бойових зіткнень, Росія завдала двох ракетних ударів

Також окупанти здійснили понад 100 обстрілів із РСЗВ.

Протягом доби на фронті відбулося 97 бойових зіткнень, Росія завдала двох ракетних ударів
Дмитро Лиховій
Фото: скріншот

Протягом доби на фронті відбулося 97 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку захисники відбили 14 атак у районі Синьківки, Піщаного і Берестового Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони стали на заваді сімом атакам противника в районі Невського, у Серебрянському лісництві Луганської області, Тернів та Ямполівки Донецької області. Про це речник Генштабу Дмитро Лиховій повідомив у ефірі телемарафону.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 17 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Виїмка, Роздолівка, Новий, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському захисники відбили 31 атаку в районах Новоолександрівки, Новопокровського, Сокола, Уманського, Яснобродівки, Нетайлового і Невельського Донецької області.

На Новопавлівському захисники продовжують стримувати ворога в районі Красногорівки, Парасковіївки, Костянтинівки, Водяного і Урожайного. Там ворог 15 разів намагався прорвати оборону.

"На Оріхівському напрямку ворог шість разів атакував позиції захисників у районі Старомайорського Донецької області і Роботиного Запорізької області", – повідомив Лиховій.

На Херсонському напрямку росіяни вчинили три безуспішні атаки на позиції захисників на лівобережжі річки Дніпро. 

"Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", – додав речник Генштабу.

Загалом ворог завдав двох ракетних і 83 авіаудари, вчинив 101 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ. 

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