Протягом доби на фронті відбулося 97 бойових зіткнень, Росія завдала двох ракетних ударів

Протягом доби на фронті відбулося 97 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку захисники відбили 14 атак у районі Синьківки, Піщаного і Берестового Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони стали на заваді сімом атакам противника в районі Невського, у Серебрянському лісництві Луганської області, Тернів та Ямполівки Донецької області. Про це речник Генштабу Дмитро Лиховій повідомив у ефірі телемарафону.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 17 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Виїмка, Роздолівка, Новий, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському захисники відбили 31 атаку в районах Новоолександрівки, Новопокровського, Сокола, Уманського, Яснобродівки, Нетайлового і Невельського Донецької області.

На Новопавлівському захисники продовжують стримувати ворога в районі Красногорівки, Парасковіївки, Костянтинівки, Водяного і Урожайного. Там ворог 15 разів намагався прорвати оборону.

"На Оріхівському напрямку ворог шість разів атакував позиції захисників у районі Старомайорського Донецької області і Роботиного Запорізької області", – повідомив Лиховій.

На Херсонському напрямку росіяни вчинили три безуспішні атаки на позиції захисників на лівобережжі річки Дніпро.

"Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", – додав речник Генштабу.

Загалом ворог завдав двох ракетних і 83 авіаудари, вчинив 101 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ.