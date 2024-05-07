Україна має перейняти наступальну ініціативу якнайшвидше, ‒ ISW
Україна має перейняти наступальну ініціативу якнайшвидше, ‒ ISW
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
На березі річки Тиса у Закарпатській області знову виявили тіло чоловіка
На березі річки Тиса у Закарпатській області знову виявили тіло чоловіка
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Кривому Розі на території ТЦК помер військовозобов’язаний

Погіршення стану військовозобов’язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу.

У Кривому Розі на території ТЦК помер військовозобов’язаний
Швидка допомога, фото ілюстративне
Фото: pershij.com.ua

На території Саксаганського ТЦК та СП, що у Кривому Розі, помер військовозобов’язаний. 

Про це повідомили у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП.

"Повідомляємо, що 5 травня на території Саксаганського ТЦК та СП м. Кривого Рогу внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров’я помер військовозобов’язаний. Різке погіршення здоров’я військовозобов’язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу", – зазначили у ТЦК.

На місце події викликали "швидку", до її прибуття чоловікові надавалась домедична  допомога.  

"Співробітники патрульної поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу. Висловлюємо співчуття рідним і близьким померлого", – йдеться у повідомленні.

За фактом смерті тривають слідчі дії правоохоронних органів.

У квітні на Закарпатті від епілептичного нападу дорогою до навчального центру помер військовозобов’язаний. Пізніше Лубінець повідомив, що чоловік був визнаний придатним до військової служби.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies