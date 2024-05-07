У Кривому Розі на території ТЦК помер військовозобов’язаний

На території Саксаганського ТЦК та СП, що у Кривому Розі, помер військовозобов’язаний.

Про це повідомили у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП.

"Повідомляємо, що 5 травня на території Саксаганського ТЦК та СП м. Кривого Рогу внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров’я помер військовозобов’язаний. Різке погіршення здоров’я військовозобов’язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу", – зазначили у ТЦК.

На місце події викликали "швидку", до її прибуття чоловікові надавалась домедична допомога.

"Співробітники патрульної поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу. Висловлюємо співчуття рідним і близьким померлого", – йдеться у повідомленні.

За фактом смерті тривають слідчі дії правоохоронних органів.

У квітні на Закарпатті від епілептичного нападу дорогою до навчального центру помер військовозобов’язаний. Пізніше Лубінець повідомив, що чоловік був визнаний придатним до військової служби.