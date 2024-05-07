У Києві на Центральному залізничному вокзалі відкрився пункт рекрутингу до армії

На столичному Центральному залізничному вокзалі відкрився інформаційний пункт рекрутингу до української армії. Він знаходиться в центральному вестибюлі вокзалу, між головним інфопоінтом та входом до зали №3.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

"Тут спеціально навчені працівники Укрзалізниці надаватимуть інформацію щодо вакансій у ЗСУ та відповідатимуть на поширені питання про посади у військових підрозділах", – зазначили у пресслужбі перевізника.

Це пілотний проєкт Міністерства оборони України за підтримки Укрзалізниці. Він має на меті прозоро інформувати людей про можливості ефективної допомоги Силам оборони України та стимулювати до добровільного залучення на військову службу.

Як заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, за декілька місяців мережа центрів рекрутингу буде по всій Україні.

"У будь-якому центрі до лав Сил оборони може долучитися людина з будь-якого регіону. Це можливо, навіть маючи на руках повістку для уточнення облікових даних. Тому інформаційні пункти на залізничному вокзалі дозволять нам максимально донести цю інформацію до громадян", – сказала вона.

Фото: Укрзалізниця Пункт рекрутингу на залізничному вокзалі Києва

В "Укрзалізниці" уточнили, що відкриття пункту рекрутингу є продовженням системної співпраці з Міністерством оборони.

"Київський вокзал щоденно проходять понад 20 тисяч людей, тому це дуже природна точка контакту з українцями, де нам буде зручно інформувати їх про можливості долучитися до лав Сил оборони. А для захисників і захисниць, які теж регулярно подорожують нашими поїздами, це сигнал, що ми всі разом праюємо над посиленням нашої армії", – зазначив член правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.