Атака на залізницю на Дніпропетровщині: загинула чергова по будинку локомотивних бригад, є поранені

Сьогодні вранці росіяни цілеспрямовано обстріляли залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки загинула чергова по будинку локомотивних бригад Оксана Стороженко. Також під час виконання службових обов'язків поранено сімох залізничників.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці. ⠀

У загиблої залишились двоє синів 17 та 15 років. УЗ висловлює співчуття рідним Оксани та зобов'язується забезпечити фінансову та соціальну підтримку дітям. ⠀

"Також надамо допомогу всім пораненим залізничникам та їхнім родинам. Наразі їхній стан стабільний, вони отримують необхідну медичну та психологічну допомогу. Ми вдячні всім залізничникам, які продовжують виконувати свої професійні обов'язки, незважаючи на небезпеку, що чатує кожного дня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні росіяни обстріляли залізничний вокзал у Дніпрі. Його роботу було тимчасово призупинено.

Уночі армія РФ атакувала і місто Дніпро. Пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок і об'єкт інфраструктури. Станом на ранок відомо про двох загиблих і понад 15 поранених.