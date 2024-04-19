У Росії знову скасовують паради на 9 травня, "щоб не провокувати противника скупченням техніки і вйськових"
У Росії знову скасовують паради на 9 травня, "щоб не провокувати противника скупченням техніки і вйськових"
​Уночі росіяни атакували Прикарпаття десятками дронів. Працювала ППО, - Марцінків
​Уночі росіяни атакували Прикарпаття десятками дронів. Працювала ППО, - Марцінків
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
Атака Ірану на Ізраїль. Чого варто навчитися Україні
Атака Ірану на Ізраїль. Чого варто навчитися Україні
За несплату аліментів — мобілізація
За несплату аліментів — мобілізація
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Сімейні лікарі-приватники скаржаться міжнародним донорам на МОЗ. Ляшко відреагував
Сімейні лікарі-приватники скаржаться міжнародним донорам на МОЗ. Ляшко відреагував
ГоловнаСуспільствоВійна

Атака на залізницю на Дніпропетровщині: загинула чергова по будинку локомотивних бригад, є поранені

Семеро працівників постраждали під час виконання службових обов'язків.

Атака на залізницю на Дніпропетровщині: загинула чергова по будинку локомотивних бригад, є поранені
Удар по Дніпру
Фото: Дніпропетровська ОВА в Telegram

Сьогодні вранці росіяни цілеспрямовано обстріляли залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки загинула чергова по будинку локомотивних бригад Оксана Стороженко.  Також під час виконання службових обов'язків поранено сімох залізничників. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці. ⠀

У загиблої залишились двоє синів 17 та 15 років. УЗ висловлює співчуття рідним Оксани та зобов'язується забезпечити фінансову та соціальну підтримку дітям. ⠀

"Також надамо допомогу всім пораненим залізничникам та їхнім родинам. Наразі їхній стан стабільний, вони отримують необхідну медичну та психологічну допомогу. Ми вдячні всім залізничникам, які продовжують виконувати свої професійні обов'язки, незважаючи на небезпеку, що чатує кожного дня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні росіяни обстріляли залізничний вокзал у Дніпрі. Його роботу було тимчасово призупинено.

Уночі армія РФ атакувала і місто Дніпро. Пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок і об'єкт інфраструктури. Станом на ранок відомо про двох загиблих і понад 15 поранених.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies