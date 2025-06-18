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Повітряні сили ЗСУ показали як українські "крила" перехоплюють російські безпілотники просто в небі

Кадри реальної бойової роботи українських зенітних дронів.

Повітряні сили ЗСУ показали як українські "крила" перехоплюють російські безпілотники просто в небі
Фото: скріншот

Повітряні сили ЗСУ активно розвивають напрямок дронової ППО та показали бойову роботу одного із українських зенітних дронів.

Відео бойової роботи опублікувало Командування ПС ЗСУ у Facebook.

"Як українські "крила" перехоплюють російські безпілотники просто в небі. Та чому Сили оборони роблять на це велику ставку. Ми побували на позиції екіпажу "Мольфар" 208-ї зенітної ракетної бригади Повітряних Сил, що полює на ворожі БпЛА на півдні. Командир розказав та показав, як вираховують, наздоганяють і знищують розвідувальні БпЛА", — ідеться у повідомленні.

У відео — кадри реальної бойової роботи і відповідь на головне питання: чому зенітні дрони стали новою зброєю проти російських "очей у небі".
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