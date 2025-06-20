Головне за п'ятницю, 20 червня: обмін полоненими, бої на Покровському напрямку, Ставка Верховного головнокомандувача

Бойові дії на Донеччині, 91 бойове зіткнення, ворожі обстріли, ситуація у Вовчанську. Яким запам’ятається 1213-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 20 червня на фронті від початку доби зафіксовано 91 боєзіткнення.

Ворог продовжує тиснути по всій лінії фронту, третина боєзіткнень сталася на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 20 червня – в новині.

Російська армія продовжує штурмові дії у районі Вовчанська на Харківському напрямку. Ворог практично зруйнував місто, однак не припиняє штурми малими групами, розповів у етері речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин.

"Сам Вовчанськ, як місто, придатне для життя, вже давно припинив своє існування. Місто зруйноване вщент, там немає жодної вцілілої будівлі, але при цьому росіяни продовжують і там проводити штурмові дії", — повідомив речник. За його словами, Сили оборони утримують певну ділянку на північному березі ріки Вовча, зокрема на території Агрегатного заводу. Ворог безуспішно намагається витиснути українські підрозділи за природний рубіж річки Вовча.

Складною ситуація продовжує бути у районі Дворічної, там ворог намагається розширити плацдарм на західному березі річки Оскіл.

Сьогодні, 20 червня, Україна повернула додому ще одну групу важкохворих і поранених захисників. Про це повідомили президент Володимир Зеленський та Координаційний штаб із питань поводження з полоненими.

Усі звільнені військові – солдати або сержанти. Деякі з них потрапили в полон у Донецькій області,

"Усі звільнені сьогодні Оборонці мають поранення або важкі медичні діагнози: епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностовано втрату ваги", – повідомили в Штабі.

Більшість повернених сьогодні воїнів перебувала в полоні понад два роки.

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача щодо оборони Сумщини та постачання зброї партнерами.

"Ставка – була дуже детальна доповідь по фронту. Окрема увага – Сумщині, діям у прикордонні. Я вдячний нашим підрозділам за стійкість. У росіян там були різні плани, наміри – абсолютно божевільні, як завжди. Стримуємо та знищуємо цих убивць, захищаємо нашу Сумщину", – розповів Президент у вечірньому зверненні.

Також під час Ставки детально обговорили домовленості щодо постачання зброї: контракти, фінанси, конкретні зобов’язання партнерів.

Глави МВС Литви, Латвії, Естонії, Норвегії, Польщі, Швеції та Фінляндії заявили, що загрози з боку Росії збережуться навіть після завершення бойових дій в Україні.

Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій у Таллінні, повідомляє LRT. У документі зазначається, що сотні тисяч громадян РФ брали участь або досі беруть участь у війні проти України. Особи з таким досвідом можуть поповнити лави російських організованих злочинних угруповань і становити серйозну кримінальну загрозу для внутрішньої безпеки ЄС.

«Держави-члени мають вжити всіх необхідних заходів, щоб особи, які були завербовані російськими збройними силами або іншими воєнізованими структурами, не могли підривати безпеку ЄС чи вільно пересуватись територією Шенгенської зони», – наголосили міністри, закликавши до заборони на видачу віз та посвідок на проживання особам, які брали участь в агресивній війні проти України.

Докладніше – в новині.

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