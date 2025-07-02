У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
ГоловнаСуспільствоПодії

Митрополита УПЦ (МП) Онуфрія позбавили українського громадянства

Відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський.

Митрополита УПЦ (МП) Онуфрія позбавили українського громадянства
Фото: СБУ

За матеріалами СБУ Ореста Березовського, котрий більше відомий як діяч УПЦ (МП) Онуфрій, позбавили громадянства України. Відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє СБУ.

СБУ встановила, що Березовський (Онуфрій) добровільно отримав громадянство РФ у 2002 році. Про це він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина нашої держави. 

За наявною в Службі безпеки України інформацією,  Онуфрій підтримує звʼязок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української  церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України. 

Попри повномасштабне вторгнення, Березовський (Онуфрій) фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила (Гундяєва). 

У СБУ нагадують, що саме Гундяєв благословив збройну агресію російських військ та проводить пропагандистську політику виправдовування і підбурення до геноциду українського народу. При цьому, підтримуючи агресивну політику РФ, сприяє злочинній діяльності політичної верхівки країни-агресора.

"Служба безпеки України продовжує необхідні дії для захисту Української держави та суспільства від будь-яких агресивних проявів росії".

  • Раніше Українська православна церква Московського патріархату заперечувала наявність російських паспортів у митрополита Онуфрія та у інших архієреїв церкви.  Пізніше Онуфрій заявив, що не вважає себе громадянином Росії, хоча визнав, що мав російське громадянство, якого нібито позбувся.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies