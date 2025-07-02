Митрополита УПЦ (МП) Онуфрія позбавили українського громадянства

За матеріалами СБУ Ореста Березовського, котрий більше відомий як діяч УПЦ (МП) Онуфрій, позбавили громадянства України. Відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє СБУ.

СБУ встановила, що Березовський (Онуфрій) добровільно отримав громадянство РФ у 2002 році. Про це він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина нашої держави.

За наявною в Службі безпеки України інформацією, Онуфрій підтримує звʼязок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України.

Попри повномасштабне вторгнення, Березовський (Онуфрій) фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила (Гундяєва).

У СБУ нагадують, що саме Гундяєв благословив збройну агресію російських військ та проводить пропагандистську політику виправдовування і підбурення до геноциду українського народу. При цьому, підтримуючи агресивну політику РФ, сприяє злочинній діяльності політичної верхівки країни-агресора.

"Служба безпеки України продовжує необхідні дії для захисту Української держави та суспільства від будь-яких агресивних проявів росії".

Раніше Українська православна церква Московського патріархату заперечувала наявність російських паспортів у митрополита Онуфрія та у інших архієреїв церкви. Пізніше Онуфрій заявив, що не вважає себе громадянином Росії, хоча визнав, що мав російське громадянство, якого нібито позбувся.

У 2023 році українські журналісти опублікували розслідування про те, що митрополит Онуфрій і ще понад 20 священнослужителів УПЦ МП мають громадянство Росії. Наприклад, Онуфрій отримав свій паспорт у Москві 20 березня 2002 року. А через рік - другий закордонний паспорт громадянина РФ.