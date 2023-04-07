Митрополит Онуфрій і ще понад 20 священнослужителів УПЦ МП мають громадянство Росії, - УП

Наприклад, Онуфрій отримав свій паспорт у Москві 20 березня 2002 року. А через рік - другий закордонний паспорт громадянина РФ.

Митрополит УПЦ МП Онуфрій та ще понад два десятки священнослужителів цієї церкви мають російське громадянство.

Як ідеться в розслідуванні "Української правди", Онуфрій отримав паспорт у Москві 20 березня 2002 року. А через рік митрополит "набув" ще й закордонний паспорт громадянина РФ. Причому, не перший - такий же Онуфрію видали в Москві у 1998-му.

Архієрей УПЦ МП і намісник десятинного монастиря Гедеон (Юрій Харон) російський паспорт отримав у 2019 році в Москві. А у 2020-му - два закордонні паспорти громадянина РФ.

Цьогоріч у січні Гедеон проводив службу у Казані (Росія), де молився на підтримку окупаційних військ РФ та російського нападу на Україну.

Також колишній митрополит Ізюмський і Куп'янський Єлисєй (Олег Іванов) отримав російський документ у грудні 2022 року. Після захоплення росіянами Ізюма Єлисей продовжив молитись за патріарха РПЦ Кирила і почав працювати на окупаційну владу. Наприклад, він приймав у храмі представників окупаційної адміністрації Харківщини. Після визволення Ізюма Єлисєй утік до Бєлгорода, там і отримав паспорт РФ.

"Українська правда" має підтверджену інформацію про понад два десятки російських паспортів у священнослужителів УПЦ МП.

Серед власників:

митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонофан (Анатолій Єлецьких);

вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій (Сергій Аніцой);

вікарій Київської єпархії архієпископ Пантелеймон (Віктор Бащук);

керуючий Чернівецько-Буковинською єпархією митрополит Мелетій (Валентин Єгоренко);

керуючий Хустською єпархією митрополит Марк (Микола Петровцій);

керуючий Дніпропетровською єпархією митрополит Іриней (Іван Середній).

Нагадаємо, усім зі згаданих громадян РФ (за винятком митрополита УПЦ МП Онуфрія) Президент Володимир Зеленський цьогоріч у січні призупинив українське громадянство.

У лютому Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП.