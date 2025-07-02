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​На Донеччині росіяни атакували рятувальників: пошкоджена пожежна техніка

Пошкоджена пожежна автоцистерна – ударною хвилею вибило вікна та деформувало відсіки автомобіля.

​На Донеччині росіяни атакували рятувальників: пошкоджена пожежна техніка
Фото: ДСНС

Під час ліквідації наслідків ворожого обстрілу по приватному житловому сектору у Дружківській громаді на Донеччині російські окупанти цілеспрямовано за допомогою дрона атакували надзвичайників. 

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. 

На щастя, особовий склад не постраждав – вогнеборці вчасно призупинили проведення робіт та відійшли на безпечну відстань. 

В результаті атак пошкоджена пожежна автоцистерна – ударною хвилею вибило вікна та деформувало відсіки автомобіля.

"Такі підступні дії ворога вкотре демонструють його цинізм. Попри постійні загрози, рятувальники не припиняють виконувати свої обов'язки", – наголосили в ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли з артилерії лікарню в Херсоні. В результаті дістали поранення пацієнти та медсестри.
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