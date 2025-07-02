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Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ понад 120 нових зразків озброєння

Більше сотні з нових зразків – вітчизняного виробництва. 

Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ понад 120 нових зразків озброєння
Фото: Міноборони

У червня Міноборони кодифікувало понад 120 нових зразків озброєння, більше сотні з них – вітчизняного виробництва. 

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки Міноборони.

"У переліку кодифікованих зразків ОВТ у червні найбільше безпілотних авіаційних комплексів різних типів та призначення (близько 50), інженерних засобів, боєприпасів (більшість для БПЛА), наземних роботизованих комплексів (понад 10). Всі ці зразки ОВТ – вітчизняного виробництва", — ідеться у повідомленні.

В оборонному відомстві відзначають помітний прогрес у кількості допущених цього року до використання у Силах оборони нових зразків БпАК з керуванням по оптоволокну. Від початку року – понад 70 зразків.

У Міноборони додають, що темпи розробки та виробництва інноваційних зразків озброєння українськими виробниками високі. Це підтверджує статистика кількості допущених до експлуатації зразків ОВТ з початку 2025 року – понад 600. Для порівняння, минулого року за перше півріччя було кодифіковано понад 300 вітчизняних новинок ОВТ.

У першому півріччі арсенал БпЛА поповнився понад 270 новими зразками. Це майже втричі більше, ніж торік за аналогічний період. Також кодифіковано 8 вітчизняних зразків бронетехніки та бойових модулів для неї, понад шість десятків нових засобів РЕБ/РЕР. 

Крім того, за 6 місяців цього року кодифіковано майже 30 нових інженерних засобів різного призначення, понад три десятки наземних роботизованих комплексів.
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