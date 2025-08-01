Як Україна повертає дітей-сиріт з Європи додому та чому виникають суперечки в судах інших країн

Ксенія Новицька спеціально для LB.ua поспілкувалася з головою Держслужби у справах дітей і розпитала про всі проблеми повернення дітей-сиріт в Україну і належне піклування про них.

Минулого літа поліція італійського Бергамо заблокувала репатріацію 57 українських дітей-сиріт віком від 6 до 16 років, які від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну перебували в Ломбардії. Наша держава через українське консульство в Італії просила негайно репатріювати їх, але міжнародні організації з питань захисту неповнолітніх, УВКБ ООН і ЮНІСЕФ, а також опікуни 34 сиріт офіційно оформили прохання про міжнародний захист і виступили проти процедури. Тож діти залишилися в Італії. За даними голови Державної служби України в справах дітей Петра Добромільського, станом на серпень 2024 року 2155 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування перебували за кордоном через вимушену евакуацію у звʼязку з повномасштабною війною РФ проти України. Над безпечним поверненням дітей в Україну — лише в сімейні форми виховання — працює спеціальна робоча група при Мінсоцполітики. Натомість у країнах Європи тривають суди, щоб залишити дітей у безпечних місцях.

Фото: ANSA 63 українські сироти віком від 4 до 17 років з Краматорська і Маріуполя прибули спеціальним рейсом з Кракова у Трапані, Сицилія, Італія, 13 травня 2022 року.

Позиція України

Після початку повномасштабного вторгнення Росії український уряд ухвалив тимчасово евакуювати дітей із закладів інтернатного типу з прифронтових територій. Кілька міжнародних партнерів і європейських країн надали їм прихисток у своїх закладах, повідомив LB.ua голова Держслужби у справах дітей Петро Добромільський.

«Було евакуйовано 4811 дітей до 19 країн Європи, а саме: до Польщі, Німеччини, Італії, Туреччини, Австрії, Румунії, Швейцарії, Іспанії, Нідерландів, Чехії, Литви, Словаччини, Ізраїлю, Франції, Словенії, Швеції, Угорщини, Греції, Хорватії. Там діти разом із супроводжуючими отримали необхідні умови та лікування. Як тільки ситуація в країні почала стабілізуватися, ми запрацювали над поверненням їх додому», — каже він.

Повертають і влаштовують у сімʼї

У 2024 році відбулися зміни в українському законодавстві: відтепер можна повертати дітей лише в сімейні форми виховання — це дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, опіка родичів або близьких людей, які виявили бажання взяти дитину на виховання, усиновлення, сім’ї патронатного вихователя.

«Ми повернули велику групу дітей — 183 дитини — з Туреччини. Вважаємо, це значна кількість. Діти пройшли реінтеграційну підтримку в безпечному середовищі Закарпаття, де протягом трьох місяців з ними працювали фахівці. Станом на сьогодні всі влаштовані в сімейні або наближені до них форми виховання», — повідомив Петро Добромільський.

Також є випадки, коли дітей повертають у біологічні родини після роботи соціальних служб з батьками. Наприклад, після повернення з-за кордону до своїх родин повернулися майже 500 дітей.

Фото: Макс Требухов Петро Добромільський, директор Державної служби України у справах дітей

«Ми більше не можемо просто забрати дитину і влаштувати її в інституційний заклад. Це можливо лише у виняткових випадках: коли завершилося фінансування, коли про це просять міжнародні партнери через брак ресурсів у благодійних організаціях, які раніше взяли на себе відповідальність, або коли йдеться про наявність складних і рідкісних захворювань. Але такі ситуації поодинокі», — наголошує Добромільський.

На початку літа з-за кордону до України повернулася ще одна велика група дітей — 52 дитини, які приїхали до Кіровоградської області. Понад половину з них уже влаштували в сімейні форми виховання.

Водночас, каже Добромільський, повернення в Україну дітей з важкими захворюваннями наразі відкладають. Це пов’язано з тим, що в країнах їхнього тимчасового перебування доступні кращі умови для лікування.

«Діти, які отримують терапію та необхідне лікування, демонструють добрі медичні показники. Тому поки що ми не повертаємо їх — їм там краще», — пояснює голова Служби.

Окрема категорія — підлітки, які планують залишитися за кордоном. За словами Петра Добромільського, з ними працюють індивідуально. Якщо дитина після досягнення 16-річного віку бажає залишитися в країні перебування, ніхто їй цього не забороняє.

Знайомляться з майбутньою сімʼєю онлайн

Перед тим, як повертати дітей, представники моніторингових груп, у складі яких є представники Держслужби у справах дітей, пояснюють дітям, куди саме їх привезуть. Це принципова позиція урядів країн, де перебувають українські діти.

«Оскільки в нас триває повномасштабна війна, наші міжнародні партнери турбуються про безпекові питання. Саме тому перед кожним поверненням групи дітей ми надаємо вичерпну інформацію про те, куди саме поїдуть діти. Окрім того, з дітьми теж проводять відповідні заходи. Їм розповідають про те, де вони житимуть до влаштування в сімʼю, про роботу з психологами, активності, медичні обстеження, які на них тут чекають», — підкреслив очільник Служби.

Фото: bergamo.corriere.it/ Українські діти-сироти в Бергамо.

Міждержавне усиновлення зупинили

Станом на липень до України з евакуації повернули 3202 дитини. Ще 1609 дітей досі за кордоном. Петро Добромільський поінформував, що моніторингові групи працюють постійно і тримають на контролі весь процес.

«Запевняємо, що нам відомо про місце перебування кожної дитини. Ніхто з цих 4811 дітей не був усиновлений чи удочернений закордонними сімʼями. Я нагадаю, що у 2022 році були прийняті зміни до постанови уряду про зупинку міждержавного усиновлення на період воєнного стану», — заявив Петро Добромільський.

Щодо ситуації в Італії, Іспанії та деяких інших країнах, де на відпочинку перебували українські діти і звідки їх зараз не можна повернути через судові позови громадян цих країн, які апелюють до безпекової ситуації в Україні, Добромільський заявив, що мова йде про дітей, які щорічно їздили на оздоровлення в італійські сімʼї і через початок повномасштабного вторгнення не змогли повернутися. Йдеться про 25 дітей. Вони дійсно досі залишаються у сімʼях, проте наразі йдуть судові процеси щодо їх повернення в Україну.

Фото: Макс Требухов Петро Добромільський, директор Державної служби України у справах дітей

«Ми дійсно зіштовхнулися з проблемою доступу до цих дітей. В Італії судова влада — це окрема недоторканна гілка. Наш уряд закликав уряд Італії сприяти поверненню українських дітей додому. Іноді нам не надавали доступу до дітей навіть для оцінки потреб, але після перемовин спільно з консульськими установами, Міністерством закордонних справ, Національною соціальною сервісною службою доступ надавали. Є кейси складні, але робота триває кожного дня», — наголосив Петро Добромільський.

Динаміка усиновлення зросла останніми роками на 30 %

Попри повномасштабне вторгнення, кількість усиновлень в Україні зростає. За словами очільника Служби, відбулися зміни в законодавстві, які розширюють і роблять гнучкішою систему усиновлення та влаштування дітей в сімейні форми виховання.

«Якщо говорити загалом про усиновлення в Україні і порівняти 2023 і 2024 роки, то воно зросло на 30 %. Тобто якщо у 2023 році було 980 усиновлень, то у 2024 ця цифра сягнула 1273. Для нас це дуже знакова подія. Після змін у законодавстві до усиновлення дітей можуть влаштовувати під опіку громадян України. Відтепер можна спочатку забрати дитину, а потім уже проходити всі відповідні судові процедури з усиновлення», — сказав Добромільський.

Фото: Омбудсмен Дмитро Лубінець / Telegram

Для дітей, які перебувають в евакуації за кордоном, запроваджено онлайн-знайомство з родиною, яка потенційно може взяти дитину до себе в сімʼю. Якщо знайомство проходить вдало, то дитина влаштовується до нової сім’ї в Україні.

«Дітям набагато краще бути в сімʼї, ніж у будь-якому закладі. Тому всі маніпуляції з тим, що ми веземо їх у війну, недоречні», — підкреслив Петро Добромільський.