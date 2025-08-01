Служба безпеки викрила в Україні ще чотирьох прокремлівських інтернет-агітаторів, які виправдовували збройну агресію РФ проти нашої держави та поширювали фейки про Сили оборони, повідомляє пресслужба СБУ.

Так, у Чернігові затримано 53-річного рецидивіста, який раніше вже відбував реальний термін покарання за заклики до зміни меж державного кордону України.

Після виходу з тюрми у 2024 році він продовжив поширювати антиукраїнську пропаганду. Для цього створив групу в «Однокласниках», де, серед іншого, героїзував рашистів.

У Полтаві затримано ще одну фігурантку. Нею виявилася приватна психологиня, яка під час онлайн-консультацій з пацієнтами виправдовувала воєнні злочини РФ і намагалася дискредитувати Сили оборони.

У Харкові військова контррозвідка СБУ викрила 23-річну місцеву жительку, яка на Телеграм-каналах і в Інстаграмі підтримувала тимчасову окупацію Криму та поширювала фейки про захисників «Азовсталі».

На Закарпатті затримано ворожого агітатора з Мукачівського району, який на своїй сторінці у Фейсбуку закликав РФ захопити західний регіон України.

Ініційовані СБУ лінгвістичні експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігурантів на користь країни-агресора.

Наразі їм повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.