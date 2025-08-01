Поліцейські евакуювали з Берислава двох дорослих та дитину

Також евакуювали двох собак.

Евакуаційна група поліції провела чергову операцію та вивезла мирних жителів з Берислава Херсонської області у безпечні місця.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Цього разу поліцейські евакуювали 47-річну жінку разом з її 13-річною донькою та двома собаками. Родина тривалий час намагалася вижити у важких умовах, але щоденні обстріли, відсутність води та електропостачання змусили їх ухвалити непросте, але правильне рішення – залишити рідний дім і переїхати у більш безпечне місце”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, наступного дня до евакуаційної групи приєднався 74-річний житель міста.

Поліцейські евакуювали людей у броньованому транспорті і доправили їх до безпечної території, де цивільні зможуть отримати допомогу та відновити сили.