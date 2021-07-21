Шевченко: Нацбанк відновлює співпрацю з Організацією з боротьби з фінансовими злочинами Мінфіна США

Національний банк України зацікавлений у боротьбі з фінансовими злочинами і посилює співпрацю з міжнародними партнерами. Одним із них стане відновлення співпраці з Організацією з боротьби з фінансовими злочинами Мінфіна США, заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

Під час онлайн-зустрічі керівництва Нацбанку з в.о. заступника міністра фінансів з міжнародних справ Енді Боколом та старшим радником міністра Девідом Ліптоном сторони обговорили питання співпраці з МВФ і повернення активів збанкрутілих банків.

«Раніше НБУ ініціював створення робочої групи високого рівня щодо напрацювання комплексу заходів для повернення активів колишніх власників збанкрутілих банків та пов'язаних із ними осіб. Наприкінці лютого Кабмін створив цю робочу групу, яка серед іншого сьогодні координує діяльність із повернення активів ПриватБанку», - розповів Шевченко.

За його словами, дотримання вимог міжнародних стандартів та українського законодавства у сфері AML/CFT і санкційного законодавства – у пріоритеті Національного банку. Тому буде відновлено співпрацю НБУ та Організації з боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США.

Ще одним важливим напрямком є співпраця у сфері кібербезпеки, повідомляє пресслужба НБУ.

Також на зустрічі йшлося про економічну ситуацію в Україні та реформування банківського сектору. Зокрема, торкнулись теми закону про корпоративне управління, прийняття якого було структурним маяком для програми Міжнародного валютного фонду.

«Ми сфокусовані на реалізації положень програми стенд-бай та продовжуємо взаємодію з місією для досягнення staff-level agreement з МВФ», - підкреслив Шевченко.