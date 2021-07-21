Франція: обов’язкова вакцинація, розгромлені вакцинальні центри та зіпсований Pfizer
Франція: обов’язкова вакцинація, розгромлені вакцинальні центри та зіпсований Pfizer
Американський мільярдер Безос злітав у космос (оновлено)
Американський мільярдер Безос злітав у космос (оновлено)
Шість національних телеканалів продовжують показ фільмів російською, - мовний омбудсман
Шість національних телеканалів продовжують показ фільмів російською, - мовний омбудсман
Як російські силовики втілюють у життя статтю Путіна про загарбання України
Як російські силовики втілюють у життя статтю Путіна про загарбання України
У Києві жінка з іграшковим пістолетом пограбувала відділення "Укрсиббанку" (оновлено)
У Києві жінка з іграшковим пістолетом пограбувала відділення "Укрсиббанку" (оновлено)
Bloomberg оприлюднило деталі попередньої угоди між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"
Bloomberg оприлюднило деталі попередньої угоди між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"
У Чернівцях чоловік випав з вікна восьмого поверху на супутникову антену поверхом нижче
У Чернівцях чоловік випав з вікна восьмого поверху на супутникову антену поверхом нижче
Міський голова Тернополя закликав СБУ перевірити російських учасників фестивалю "Файне місто" (оновлено)
Міський голова Тернополя закликав СБУ перевірити російських учасників фестивалю "Файне місто" (оновлено)
Китай показав поїзд на магнітній подушці зі швидкістю 600 км/год
Китай показав поїзд на магнітній подушці зі швидкістю 600 км/год
ГоловнаЕкономікаФінанси

​З Нацбанку звільнився директор ще одного департаменту

Департамент виїзних перевірок реорганізовують в департамент інспектування.

​З Нацбанку звільнився директор ще одного департаменту
Фото: пресслужба НБУ

З Національного банку за угодою сторін звільнився директор департаменту виїзних перевірок Денис Новиков.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними НБУ, виконання обов’язків директора департаменту виїзних перевірок покладено на заступника директора департаменту ̶ начальника першого управління перевірок банків та фінансових груп Андрія Казака.

Наразі департамент виїзних перевірок реорганізовано в департамент інспектування. Така зміна в структурі Нацбанку покликана підвищити ефективність виконання функцій з планування, організації та здійснення ефективного нагляду у формі інспекційних перевірок банків та небанківських фінансових установ, а також вдосконалення структури центробанку.

Денис Новиков у 1996-2001 роках та з 2014 до 2018 року працював у підрозділах пруденційного нагляду НБУ. З лютого 2018 року очолював Департамент виїзних перевірок банків, із січня 2020 року – Департамент виїзних перевірок.

Нагадаємо, що Новиков став уже четвертим керівником, який пішов з Нацбанку останнім часом. Кілька тижнів тому майже одночасно звільнилися директор департаменту ліцензування Олександр Бевз, директор департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук, директор департаменту супроводження кредитів Олег Новаковський.

Голова НБУ Кирило Шевченко назвав відставки керівників департаментів піаром і політичним тиском.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також