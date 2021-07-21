​З Нацбанку звільнився директор ще одного департаменту

З Національного банку за угодою сторін звільнився директор департаменту виїзних перевірок Денис Новиков.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними НБУ, виконання обов’язків директора департаменту виїзних перевірок покладено на заступника директора департаменту ̶ начальника першого управління перевірок банків та фінансових груп Андрія Казака.

Наразі департамент виїзних перевірок реорганізовано в департамент інспектування. Така зміна в структурі Нацбанку покликана підвищити ефективність виконання функцій з планування, організації та здійснення ефективного нагляду у формі інспекційних перевірок банків та небанківських фінансових установ, а також вдосконалення структури центробанку.

Денис Новиков у 1996-2001 роках та з 2014 до 2018 року працював у підрозділах пруденційного нагляду НБУ. З лютого 2018 року очолював Департамент виїзних перевірок банків, із січня 2020 року – Департамент виїзних перевірок.

Нагадаємо, що Новиков став уже четвертим керівником, який пішов з Нацбанку останнім часом. Кілька тижнів тому майже одночасно звільнилися директор департаменту ліцензування Олександр Бевз, директор департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук, директор департаменту супроводження кредитів Олег Новаковський.

Голова НБУ Кирило Шевченко назвав відставки керівників департаментів піаром і політичним тиском.