У вівторок Рада збереться на позачергове засідання (оновлено)
У вівторок Рада збереться на позачергове засідання (оновлено)
Як російські силовики втілюють у життя статтю Путіна про загарбання України
Як російські силовики втілюють у життя статтю Путіна про загарбання України
Київ після тривалої спеки накрила сильна злива, затопило дві станції метро
Київ після тривалої спеки накрила сильна злива, затопило дві станції метро
У Києві жінка з іграшковим пістолетом пограбувала відділення "Укрсиббанку" (оновлено)
У Києві жінка з іграшковим пістолетом пограбувала відділення "Укрсиббанку" (оновлено)
Двоє співробітників СБУ затримані за напад на прикордонників на Сумщині
Двоє співробітників СБУ затримані за напад на прикордонників на Сумщині
Нардеп Шевченко після поїздки до Лукашенка виступив на "Слов'янському базарі"
Нардеп Шевченко після поїздки до Лукашенка виступив на "Слов'янському базарі"
У переході до станції метро "Берестейська" в Києві зачинили гермозатвор (оновлено)
У переході до станції метро "Берестейська" в Києві зачинили гермозатвор (оновлено)
У МЗС прокоментували заяву Арестовича щодо "розгортання України на Схід"
У МЗС прокоментували заяву Арестовича щодо "розгортання України на Схід"
Абдурешит Джеппаров: "России нужно заполнить полуостров российским населением, чтобы потом не было вопросов, чей Крым"
Абдурешит Джеппаров: "России нужно заполнить полуостров российским населением, чтобы потом не было вопросов, чей Крым"
ГоловнаЕкономікаДержава

Шевченко назвав хвилю звільнень з Нацбанку "піар-кампанією"

"Я був розчарований, дізнавшись про це зі ЗМІ, а не від самих колег".

Шевченко назвав хвилю звільнень з Нацбанку "піар-кампанією"
Кирило Шевченко
Фото: Національний банк України

Голова Нацыонального банку України Кирило Шевченко, коментуючи хвилю звільнень з Нацбанку, назвав її "PR-кампанією як спробу здійснити політичний тиск на НБУ".

Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times, передає "Економічна правда".

Газета пише, що з моменту призначення Шевченка Нацбанк залишили близько 30% топ-менеджерів. Зокрема, голова департаменту ліцензування НБУ та вісім колег заявили про звільнення, поскаржившись на недостатню прозорість та самостійність, а також на концентрацію рішень в "одних руках".

"Я був розчарований, дізнавшись про це зі ЗМІ, а не від самих колег. Я розглядаю цю піар-кампанію з приводу відставок як спробу чинити політичний тиск на НБУ", - сказав Шевченко.

Він додав, що Нацбанк "відіграє дуже важливу роль в економіці" і зазначив, що політичний тиск на НБУ "має руйнівний і небезпечний вплив".

"Без подальшої антикорупційної реформи було б дуже важко захистити права кредиторів та права інвесторів в Україні. Однією з моїх цілей є захист реформи корпоративного управління в державних банках. Інакше майбутня приватизація ніколи не відбудеться", - резюмував голова Нацбанку.

Нагадаємо, 30 червня всі керівники Департаменту ліцензування НБУ подали заяви на звільнення. Свій крок вони аргументували тим, що прийняття рішень централізовано в одних руках, "заміна колегіальності директивним прийняттям рішень, на нашу думку, неприпустимі в роботі Національного банку України". 

Вони повідомили, що Нацбанк "далеко відійшов" від стандартів роботи, що загрожує відкатом реформ. Пізніше цього ж дня про звільнення заявив директор Департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук.

1 липня керівник Департаменту супроводу кредитів  Олег Новаковський також повідомив про завершення своєї роботи.

Згодом стало відомо, що звільнені працівники вирішили перенести свій останній робочий день з 16 липня на 1 вересня. До кінця літа вони вирішили взяти відпустки. У самому Нацбанку поскаржилися, що такі рішення їхніх колишніх працівників блокують проведення конкурсів на ключові посади у департаменті ліцензування.

У 2020 році Нацбанк виключив зі своєї структури Департамент супроводження кредитів, створивши на його основі Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності. Новий департамент отримав всі функції старого, крім функцій щодо оцінки та моніторингу застав, які передані Департаменту ризик-менеджменту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також