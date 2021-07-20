Шевченко назвав хвилю звільнень з Нацбанку "піар-кампанією"

"Я був розчарований, дізнавшись про це зі ЗМІ, а не від самих колег".

Голова Нацыонального банку України Кирило Шевченко, коментуючи хвилю звільнень з Нацбанку, назвав її "PR-кампанією як спробу здійснити політичний тиск на НБУ".

Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times, передає "Економічна правда".

Газета пише, що з моменту призначення Шевченка Нацбанк залишили близько 30% топ-менеджерів. Зокрема, голова департаменту ліцензування НБУ та вісім колег заявили про звільнення, поскаржившись на недостатню прозорість та самостійність, а також на концентрацію рішень в "одних руках".

"Я був розчарований, дізнавшись про це зі ЗМІ, а не від самих колег. Я розглядаю цю піар-кампанію з приводу відставок як спробу чинити політичний тиск на НБУ", - сказав Шевченко.

Він додав, що Нацбанк "відіграє дуже важливу роль в економіці" і зазначив, що політичний тиск на НБУ "має руйнівний і небезпечний вплив".

"Без подальшої антикорупційної реформи було б дуже важко захистити права кредиторів та права інвесторів в Україні. Однією з моїх цілей є захист реформи корпоративного управління в державних банках. Інакше майбутня приватизація ніколи не відбудеться", - резюмував голова Нацбанку.

Нагадаємо, 30 червня всі керівники Департаменту ліцензування НБУ подали заяви на звільнення. Свій крок вони аргументували тим, що прийняття рішень централізовано в одних руках, "заміна колегіальності директивним прийняттям рішень, на нашу думку, неприпустимі в роботі Національного банку України".

Вони повідомили, що Нацбанк "далеко відійшов" від стандартів роботи, що загрожує відкатом реформ. Пізніше цього ж дня про звільнення заявив директор Департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук.

1 липня керівник Департаменту супроводу кредитів Олег Новаковський також повідомив про завершення своєї роботи.

Згодом стало відомо, що звільнені працівники вирішили перенести свій останній робочий день з 16 липня на 1 вересня. До кінця літа вони вирішили взяти відпустки. У самому Нацбанку поскаржилися, що такі рішення їхніх колишніх працівників блокують проведення конкурсів на ключові посади у департаменті ліцензування.

У 2020 році Нацбанк виключив зі своєї структури Департамент супроводження кредитів, створивши на його основі Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності. Новий департамент отримав всі функції старого, крім функцій щодо оцінки та моніторингу застав, які передані Департаменту ризик-менеджменту.