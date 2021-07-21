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Голова НКРЕКП назвав неминучим подорожчання електроенергії для населення

"Це самообман, коли ми вважаємо, що людина, яка платить за електроенергію менше, отримує від цього користь".

Голова НКРЕКП назвав неминучим подорожчання електроенергії для населення
Фото: Макс Требухов

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Валерій Тарасюк назвав неминучим подорожчання електроенергії для населення.

В інтерв'ю "Економічній правді" він сказав, що "іншого майбутнього, крім поступового вирівнювання тарифів для промисловості і населення" в Україні немає і висловив впевненість, що це буде корисним.

"Це великий самообман, коли ми вважаємо, що людина, яка платить за електроенергію менше, дійсно отримує від цього якусь користь", - сказав він. 

"Я не можу оприлюднити всі варіанти підвищення цін. Який варіант буде прийнятий і чи буде прийнятий з 1 серпня, ми сказати не можемо, тому що це політичне рішення Кабміну. Думаю, чекати залишилося зовсім небагато", - додав Тарасюк.

Нагадаємо, до 2021 року тариф на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год на місяць становив 90 копійок (з ПДВ), а на наступні - 1,68 грн за кВт.

З 1 січня 2021 року Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення, скасувавши пільговий тариф на перші 100 кВт.

На перший квартал 2021 уряд ухвалив постанову про покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії, згідно якої ціна для населення встановлена на єдиному рівні 1,68 грн/кВт-год (за виключенням добового зонного обліку). Пізніше її дію продовжили на квітень, потім - на травень-червень і на липень.

Крім електроенергії, восени суттєво - на 15-40% - зростуть тарифи на опалення і гарячу воду.

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