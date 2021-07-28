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У відпустку: які країни доступні українцям для відвідування

Є країни, де в'їзд вільний без ПЛР-тестів.

Через запровадження карантинних обмежень, спричинених пандемією COVID-19, низка країн обмежила доступ туристів на свою територію. З огляду на показники захворюваності, ситуація повсякчас змінюється. Ми зібрали актуальну наразі інформацію по країнах, відкритих для туристів із України. 

Міністерство зовнішніх справ розробило інтерактивну мапу, де позначені доступні країни та вказані умови в'їзду до них. В МЗС запевняють: інформація повсякчас оновлюється.

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Відповідно до рішення Ради ЄС, для українських туристів за умови вакцинації сертифікованою у ЄС вакциною або пред'явлення тесту на коронавірус (дійсного не більше трьох днів), доступні для подорожей такі держави Євросоюзу:

Також доступними для відвідування є:

  • Албанія
  • Північна Македонія
  • Чорногорія
  • Болгарія
  • Боснія і Герцеговина
  • Вірменія
  • Грузія
  • Люксембург
  • Молдова
  • Румунія
  • Сербія
  • Туреччина
  • Єгипет
  • Хорватія
  • Азорські острови та Мадейра

Загалом, за даними МЗС, українці можуть подорожувати у понад 124 країн світу. 

В більшості країн вимагають сертифікат вакцинації або ПЛР-тест, проте, до прикладу, в Нідерланди, Естонію, Іспанію дозволений вільний в’їзд без тестів та ізоляції за умови заповнення коронавірусної декларації або формуляра санітарного контролю. 

В Міністерстві закордонних справ розробили рекомендації та відповіді на найпоширеніші питання, які турбують туристів, зокрема про режим в’їзду та транзиту по кожній країні, визнані вакцини, терміни перебування за безвізом тощо.

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