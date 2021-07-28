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Анонім повідомив про замінування ЧАЕС

На всяк випадок перекрито КПП зони відчуження.

Анонім повідомив про замінування ЧАЕС
Фото: twitter.com/EBRD

Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська атомна електростанція" отримало повідомлення про її мінування.

Про це повідомляється на сайті підприємства.

"28 липня на електронну пошту ДСП «Чорнобильська АЕС» від невідомої особи знову надійшло повідомлення про те, що на території промислового майданчика станції закладено вибуховий предмет", - розказали на ЧАЕС.

Підрозділи поліції разом з СБУ та безпекою ЧАЕС відреагували на інформацію, перекрили всі КПП Чорнобильської зони, повідомили підприємства про можливу загрозу і підвищену увагу у зв'язку з введеними заходами безпеки.

Ніякої вибухівки на станції не знайшли.

"Під час проведення перевірки вибухових пристроїв та небезпечних речовин на території атомної електростанції виявлено не було, о 15.20 режим аварійної небезпеки знято", - повідомила пресслужба поліції.

Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua

Нагадаємо, що у 2019 році ЧАЕС отримала щонайменше два хибних повідомлення про мінування.

Чорнобильська станція не виробляє електроенергію. Вона перебуває на стадії зняття енергоблоків з експлуатації та перетворення в екологічно безпечну систему.

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