МОЗ планує додатково провакцинувати від дифтерії та правця понад 1 млн українців

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив, що Міністерство охорони здоров'я планує в рамках додаткової вакцинальної кампанії провакцинувати від дифтерії та правця понад 1 млн українців.

"Цього року має проводитися додаткова кампанія імунізації проти дифтерії та правця. Ми планували провакцинувати принаймні понад мільйон українців, зокрема близько 400 тис. дітей", – повідомив Ігор Кузін.

Він уточнив, що планування вакцинальної кампанії буде завершено наприкінці липня, сама кампанія розпочнеться із серпня.

Кампанію проводитимуть на всій території України.

У межах кампанії буде провакциновано тих, хто не отримав вакцину відповідно до календаря вакцинації.