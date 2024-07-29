Хто отримав Орден Святого Пантелеймона, медичний Оскар України 2024: список лауреатів

27 липня у Києві в Патріаршому соборі УГКЦ вручали Орден Святого Пантелеймона.

Неофіційно – «Медичний Оскар України». Це громадська нагорода, яку присуджують за значні результати в галузі охорони здоров’я, у духовному й фізичному розвитку українського суспільства. Заснована у 2017 році за погодження найбільших християнських церков України.

Лауреатами цьогоріч стали 70 цивільних та військових медиків з-понад 300 номінованих учасників. Їхній повний список опублікували 29 липня.

Номінація «За самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за здоров’я українців, за свободу й незалежність України у війні з російським агресором» (для військових медиків):

Людмила Сакали Олександр Фомін Олександр Солобчук Олег Трофіменко Володимир Виговський Максим Морозько Ерік Глеба Ярослав Тєлушко Геннадій Сябренко Олена Барановська Віктор Пономарьов Юрій Скуратівський Ігор Роман Ілля Гайдаржи Валерій Бондаренко Олександр Козлов Андрій Горбань Мирослав Домбрович Сергій Шипілов Андрій Фруль Ярослав Яремішин Анастасія Назаренко Юрій Зима Тарас Войтків

Номінація «За самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за здоров’я українців, за свободу й незалежність України у війні з російським агресором» (для цивільних медиків):

Юрій Харенко Іван Бобрик Роман Бариляк Юлія Кашик Віктор Борщівський Юрій Яцина Ольга Гурчак Сергій Василюк Оксана Кабанчук Людмила Нишенко Троян Ельнаре Араз кизи Олег Фітькало Валерій Шевчук Олександр Гурієнко Микола Литвиненко Віктор Юзепчук Денис Устименко Любомир Синоверський Владислав Демченко Людмила Покропивна Людмила Головко Інна Губенко Олег Боднар Лариса Бояр

Номінація «За вагомий внесок в боротьбі українського народу за свободу та незалежність» (для іноземних громадян):

Барбара Ґаттрінґер (Австрія) Роман Грех (Великобританія) Атанатіос Стаматіс (Греція) Компта Гірний Ярослав (Іспанія) Сарміте Цируле (Латвія) Ірина Рибінкіна (Нідерланди) Роберт Галонзковський (Польща) Маной Абрахам (США) Гелмеці Ласло (Угорщина)

Номінації «За вагомий внесок в боротьбі українського народу за свободу та незалежність» (для іноземних організацій/установ):

Circle Health Group (Великобританія) FARMAMUNDI (Іспанія) Карітас Апостольський Екзархат (Італія) Tavi Draugi (Латвія) Університетська клініка Шлезвіг – Гольштейн (Німеччина) Stowarzyszenie Siemacha (Польща) Project C.U.R.E (США) культурна асоціація VARDA – збереження культури та традицій (Угорщина) Харитативна медична організація – Zürich Hilft Der Ukraine (Швейцарія)

Номінація «За вагомий внесок в боротьбі українського народу за свободу та незалежність» окремим рішенням Поважної Ради:

Елізабет Джоанна Франциска Марія (Нідерланди) Сестра Люсія Карам (Іспанія)

Номінації «За самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за здоров’я українців, за свободу й незалежність України у війні з російським агресором» окремим рішенням Поважної Ради:

Цимбалюк Віталій Блаженнійший Святослав (Шевчук)

Репортаж з церемонії нагородження читайте і дивіться тут.