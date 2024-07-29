Хто отримав Орден Святого Пантелеймона, медичний Оскар України 2024: список лауреатів

Неофіційно – «Медичний Оскар України». Це громадська нагорода, яку присуджують за значні результати в галузі охорони здоров’я, у духовному й фізичному розвитку українського суспільства. Заснована у 2017 році за погодження найбільших християнських церков України.
Лауреатами цьогоріч стали 70 цивільних та військових медиків з-понад 300 номінованих учасників. Їхній повний список опублікували 29 липня.
Номінація «За самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за здоров’я українців, за свободу й незалежність України у війні з російським агресором» (для військових медиків):
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Людмила Сакали
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Олександр Фомін
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Олександр Солобчук
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Олег Трофіменко
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Володимир Виговський
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Максим Морозько
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Ерік Глеба
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Ярослав Тєлушко
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Геннадій Сябренко
-
Олена Барановська
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Віктор Пономарьов
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Юрій Скуратівський
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Ігор Роман
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Ілля Гайдаржи
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Валерій Бондаренко
-
Олександр Козлов
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Андрій Горбань
-
Мирослав Домбрович
-
Сергій Шипілов
-
Андрій Фруль
-
Ярослав Яремішин
-
Анастасія Назаренко
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Юрій Зима
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Тарас Войтків
Номінація «За самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за здоров’я українців, за свободу й незалежність України у війні з російським агресором» (для цивільних медиків):
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Юрій Харенко
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Іван Бобрик
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Роман Бариляк
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Юлія Кашик
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Віктор Борщівський
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Юрій Яцина
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Ольга Гурчак
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Сергій Василюк
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Оксана Кабанчук
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Людмила Нишенко
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Троян Ельнаре Араз кизи
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Олег Фітькало
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Валерій Шевчук
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Олександр Гурієнко
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Микола Литвиненко
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Віктор Юзепчук
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Денис Устименко
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Любомир Синоверський
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Владислав Демченко
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Людмила Покропивна
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Людмила Головко
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Інна Губенко
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Олег Боднар
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Лариса Бояр
Номінація «За вагомий внесок в боротьбі українського народу за свободу та незалежність» (для іноземних громадян):
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Барбара Ґаттрінґер (Австрія)
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Роман Грех (Великобританія)
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Атанатіос Стаматіс (Греція)
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Компта Гірний Ярослав (Іспанія)
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Сарміте Цируле (Латвія)
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Ірина Рибінкіна (Нідерланди)
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Роберт Галонзковський (Польща)
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Маной Абрахам (США)
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Гелмеці Ласло (Угорщина)
Номінації «За вагомий внесок в боротьбі українського народу за свободу та незалежність» (для іноземних організацій/установ):
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Circle Health Group (Великобританія)
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FARMAMUNDI (Іспанія)
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Карітас Апостольський Екзархат (Італія)
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Tavi Draugi (Латвія)
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Університетська клініка Шлезвіг – Гольштейн (Німеччина)
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Stowarzyszenie Siemacha (Польща)
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Project C.U.R.E (США)
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культурна асоціація VARDA – збереження культури та традицій (Угорщина)
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Харитативна медична організація – Zürich Hilft Der Ukraine (Швейцарія)
Номінація «За вагомий внесок в боротьбі українського народу за свободу та незалежність» окремим рішенням Поважної Ради:
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Елізабет Джоанна Франциска Марія (Нідерланди)
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Сестра Люсія Карам (Іспанія)
Номінації «За самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за здоров’я українців, за свободу й незалежність України у війні з російським агресором» окремим рішенням Поважної Ради:
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Цимбалюк Віталій
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Блаженнійший Святослав (Шевчук)