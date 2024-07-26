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НБУ випустив пам’ятну монету, присвячену українським медикам

Перші пам’ятні монети вручили працівникам Охматдиту, відзначеним за багаторічну працю та професійні заслуги. 

НБУ випустив пам’ятну монету, присвячену українським медикам
НБУ випустив пам’ятну монету, присвячену українським медикам
Фото: Пресслужба НБУ

Сьогодні, 26 липня, у Охматдиті відбулася презентація нової пам’ятної монети "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!".

Про це повідомила пресслужба НБУ.

“Ця монета присвячена самовідданій праці медичних працівників України, які, не зупиняючись ані на хвилину, невпинно рятують життя та здоров’я дітей і дорослих як у тилу, так і на передовій”, - зазначили в НБУ. 

Перші пам’ятні монети вручили працівникам Охматдиту, відзначеним за багаторічну працю та професійні заслуги. 

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На аверсі монети зображено стилізовану смужку бинта, на якій проступила кров у формі абрису території України. Вгорі на дзеркальному тлі викарбувано напис УКРАЇНА, праворуч від напису малий Державний Герб України. Під бинтом унизу праворуч – номінал монети 5, графічний знак гривні ₴ та рік карбування монети 2024, унизу ліворуч – логотип Банкнотно-монетного двору НБУ

На реверсі – у центрі композиції змодельовано смужки бинта, що перетинаються. Вони ніби ізолюють рану, накриту рукою медика, який зцілює і тамує біль. 

Монета продовжує серію "Безсмертна моя Україно" та має номінал 5 гривень. Її виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед", маса – 16,5 г, діаметр – 35,0 мм. Тираж – до 50 тис. шт.

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