У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Зеленський розповів деталі своєї розмови з Трампом у Римі
Зеленський розповів деталі своєї розмови з Трампом у Римі
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ продовжує діяти малими штурмовими групами в районах населених пунктів Басівка та Журавка на Сумщині, — ДПСУ

Сили оборони стримують спроби прориву окупантів.

Армія РФ продовжує діяти малими штурмовими групами в районах населених пунктів Басівка та Журавка на Сумщині, — ДПСУ
Андрій Демченко
Фото: скріншот

На Сумському напрямку ситуація продовжує бути складною, армія РФ намагається проникнути на територію України завдяки малим штурмовим групам у районах населених пунктів Басівка та Журавка.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише Укрінформ.

"Щодо Сумського напрямку, то ситуація там непроста. Але, звісно, найбільше прикута увага до окремих відтинків — це напрямок, зокрема, населених пунктів Басівка та Журавка, де ворог, на жаль, не припиняє свої дії, застосовуючи тактику направлення на територію України таких малих штурмових груп. І за останній період бачимо, що він навіть намагається розширити і у межах цієї зони, і на інші ділянки, де ми періодично викриваємо спроби заходу таких груп", — каже Демченко.

Демченко додає, що росіяни також здійснюють спроби прориватися на квадроциклах, щоб максимально швидко заглибитися, закріпитися, дочекатися підкріплення для розширення зони боїв.

Водночас речник відзначає, що Сили оборони стримують спроби прориву окупантів.

"Фактично інколи це групи по кілька осіб, інколи це близько п'яти осіб. Окремо це, звісно, і обстріли, які не припиняє противник, застосовуючи різноманітне озброєння і також прикриваючи дії таких малих штурмових груп на окремих ділянках, про які ми щойно говорили", — підкреслив речник.

  • Зеленський на брифінгу заявив, що навпроти Сумської області на території РФ окупанти накопичили близько 60 000 військових
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies