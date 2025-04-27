Армія РФ продовжує діяти малими штурмовими групами в районах населених пунктів Басівка та Журавка на Сумщині, — ДПСУ

На Сумському напрямку ситуація продовжує бути складною, армія РФ намагається проникнути на територію України завдяки малим штурмовим групам у районах населених пунктів Басівка та Журавка.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише Укрінформ.

"Щодо Сумського напрямку, то ситуація там непроста. Але, звісно, найбільше прикута увага до окремих відтинків — це напрямок, зокрема, населених пунктів Басівка та Журавка, де ворог, на жаль, не припиняє свої дії, застосовуючи тактику направлення на територію України таких малих штурмових груп. І за останній період бачимо, що він навіть намагається розширити і у межах цієї зони, і на інші ділянки, де ми періодично викриваємо спроби заходу таких груп", — каже Демченко.

Демченко додає, що росіяни також здійснюють спроби прориватися на квадроциклах, щоб максимально швидко заглибитися, закріпитися, дочекатися підкріплення для розширення зони боїв.

Водночас речник відзначає, що Сили оборони стримують спроби прориву окупантів.

"Фактично інколи це групи по кілька осіб, інколи це близько п'яти осіб. Окремо це, звісно, і обстріли, які не припиняє противник, застосовуючи різноманітне озброєння і також прикриваючи дії таких малих штурмових груп на окремих ділянках, про які ми щойно говорили", — підкреслив речник.