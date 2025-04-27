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ISW: РФ готує нову тактику для наступу влітку і восени

Російська армія застосовує тактику мотоциклетних штурмів на фронті.

ISW: РФ готує нову тактику для наступу влітку і восени
Фото: НГУ

Армія РФ готується до інтеграції використання мотоциклів під час наступальних операцій в Україні влітку і восени.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Укрінформ.

Як зазначають аналітики, РФ, ймовірно, готується до систематичної інтеграції використання мотоциклів у наступальні операції в Україні влітку і восени, щоб нівелювати можливості українських безпілотників.

Зокрема, аналітики ISW орієнтуються на відео, яке 26 квітня опублікувало міноборони РФ, на якому військовослужбовці 299-го (десантного) полку 98-ї дивізії ВДВ РФ на російському полігоні відпрацьовують наступальну і оборонну тактику на мотоциклах групами по двоє-троє осіб. 

"Відео свідчить про те, що російські військові, ймовірно, розробляють тактику систематичного наступального використання мотоциклів і, можливо, готуються видати більшу кількість мотоциклів російським військовослужбовцям, які воюють в Україні", — вважають аналітики.

Речник Харківського угруповання військ України Павло Шамшин повідомив, що українська розвідка помітила, що ворожі війська навчають своїх солдатів тактиці ведення бою на мотоциклах, що свідчить про те, що влітку та восени цього року російські війська, ймовірно, будуть все частіше використовувати мотоцикли в наступальних операціях в Україні. 

За словами речника, мотоцикли дозволяють російським солдатам підвищити швидкість і маневреність, що має вирішальне значення для ухилення від ударів українських безпілотників, але гучний шум мотоцикла заважає водієві почути наближення українських безпілотників.

  • За останні місяці російська армія застосовує мотоциклетні штурми на всіх напрямках фронту, водночас Сили оборони завдають втрат ворожій армії, знищуючи мотоциклетну техніку.
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