Покровський, Краматорський і Бахмутський райони опинилися під російськими обстрілами.

За добу російські окупанти 35 разів обстріляли населені пункти Покровського, Краматорського і Бахмутського районів Донеччини.

Про це повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.

У Сергіївці Покровського району пошкоджено адмінбудівлю, спортивний об'єкт і господарчу споруду. У Родинському пошкоджено будинок і інфраструктурний об'єкт. У Новоекономічному Гродівської громади 1 людина загинула і 4 поранені.

У Лимані Краматорського району пошкоджено 2 будинки, ще 2 у Дробишевому і 3 у Зарічному. У Слов'янську пошкоджено промзону. У Зорі Іллінівської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 11 об'єктів.

У Костянтинівці 2 людини загинули і 7 поранені, пошкоджено 28 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, 6 складів, лінію електропередач, легковик, мікроавтобус і 3 вантажівки.

У Сіверську Бахмутського району поранено людину, пошкоджено 8 будинків.

Всього за добу росіяни 35 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 108 людей, у тому числі 9 дітей.