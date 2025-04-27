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На Одещині унаслідок російських атак постраждала жінка

Пошкоджень зазнав житловий будинок.

На Одещині унаслідок російських атак постраждала жінка
Фото: Одеська обласна прокуратура

Уночі росіяни атакували Одеський район ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілів постраждала 35-річна жінка, є руйнування.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 27 квітня вночі збройні сили РФ атакували Одещину ударними безпілотниками. В Одеському районі пошкоджено триповерховий житловий будинок та автомобілі. Постраждала 35-річна місцева жителька, її госпіталізовано", — ідеться у повідомленні.

Наразі огляд наслідків обстрілів триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • Сили ППО у ніч на 27 квітня знищили 57 ударних безпілотників із 149 БпЛА, 67 дронів-імітаторів не досягли цілей.
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