На Одещині унаслідок російських атак постраждала жінка

Уночі росіяни атакували Одеський район ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілів постраждала 35-річна жінка, є руйнування.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 27 квітня вночі збройні сили РФ атакували Одещину ударними безпілотниками. В Одеському районі пошкоджено триповерховий житловий будинок та автомобілі. Постраждала 35-річна місцева жителька, її госпіталізовано", — ідеться у повідомленні.

Наразі огляд наслідків обстрілів триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).