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На Буковині викрили голову ВЛК на підробці медичних довідок для ухилення від мобілізації

Посадовцю та його спільнику повідомлено про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру голові військово-лікарської комісії обласного центру мобілізації Буковини та його спільнику, які налагодили схему з виготовлення фіктивних медичних документів для ухилення від військової служби.

Про це повідомила пресслужба ДБР. 

За даними слідства, протиправна діяльність тривала щонайменше з лютого 2025 року. Голова ВЛК за гроші обіцяв військовозобов’язаним підготувати пакет документів для тимчасового звільнення або повного виключення з військового обліку. Вартість "послуги" становила від 5 до 10 тисяч доларів, залежно від наявності реальних підстав для звільнення.

23 квітня правоохоронці затримали посередника посадовця під час передачі другої частини грошей та готового пакету документів, що підтверджували непридатність до служби. 

Заявник самостійно звернувся до ВЛК для оновлення медичних даних після хвороби. Замість тимчасової відстрочки йому запропонували "правильний" діагноз за гроші. Чоловік погодився на словах, а сам звернувся до ДБР.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання голови ВЛК вилучено медичну документацію від Чернівецького ОМТЦК та СП, законність якої перевіряється.

Посадовцю та його спільнику повідомлено про підозру у проханні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. 

Фото: ДБР

  • Як повідомлялося, до осені 2025 року будуть розділені медичний висновок цивільних лікарів і адміністративний висновок військово-лікарських комісій (ВЛК). Визначення придатності чи непридатності до військової служби відбуватиметься на підставі анонімізованого набору даних.
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