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Таксист із Краматорська "зливав" росіянам локації мінних полів ЗСУ на Донеччині

Зрадник чекав на повну окупацію і планував створити власний "загін однодумців", який мав брати участь в облавах на учасників руху спротиву.

Таксист із Краматорська "зливав" росіянам локації мінних полів ЗСУ на Донеччині
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного агента російської воєнної розвідки. Ним виявився 41-річний таксист з Краматорська, який допомагав росіянам наступати на фронті і чекав на окупацію регіону.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Чоловік передавав окупантам локації мінно-вибухових загороджень та укріпрайонів ЗСУ поблизу передової. Також під виглядом робочих поїздок він фіксував вогневі позиції Сил оборони і напрямки руху військових колон.

За матеріалами справи, чоловіка завербували через заборонену російську соцмережу, де він пропонував свою допомогу у війні проти України. Співробітники СБУ затримали його на початковому етапі діяльності і запобігли передачі секретних даних до російського ГРУ.

Крім цього, в разі окупації регіону зрадник планував сформувати власний "загін однодумців", який мав брати участь в облавах на учасників руху спротиву.

Під час обшуку у затриманого вилучено телефон із доказами роботи на ворога. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 

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