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Російська авіація скинула КАБ на житловий будинок у Куп'янську

Жертв та постраждалих немає.

Російська авіація скинула КАБ на житловий будинок у Куп'янську
Фото: ДСНС у Харківській області

Російська авіація завдала авіаудару по Куп’янську Харківської області, керована авіабомба влучила у приватний будинок.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

"Керована бомба влучила у приватний будинок, внаслідок чого виникла пожежа. Разом із вогнеборцями на місці працював медичний розрахунок ДСНС", — ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

  • За минулу добу у Харківській області росіяни вбили понад 20 голів великої рогатої худоби, пошкодили будинки, авто, споруди. Через атаку ворога постраждав лікар.
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