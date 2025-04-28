Російська авіація скинула КАБ на житловий будинок у Куп'янську

Жертв та постраждалих немає.

Російська авіація завдала авіаудару по Куп’янську Харківської області, керована авіабомба влучила у приватний будинок.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

"Керована бомба влучила у приватний будинок, внаслідок чого виникла пожежа. Разом із вогнеборцями на місці працював медичний розрахунок ДСНС", — ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.