Російські окупанти познущалися над тілами двох загиблих українських захисників на Гуляйпільському напрямку

Омбудсман наголосив, що цей випадок має розглянути керівництво ООН.

російські окупанти, фото ілюстративне
Фото: змі окупантів

12 травня на Гуляйпільському напрямку російські військові познущалися над тілами двох загиблих українських захисників. 

Про це повідомив проєкт «Хочу жить».

Під час виконання завдання бійці 225-го окремого штурмового полку зіткнулися з російською диверсійною групою. Українські військові відмовилися здаватися в полон і вступили в бій проти чисельнішого ворога. 

Коли закінчилися набої, наші воїни продовжували опір у рукопашному бою і загинули. Після цього командир російської групи наказав відрізати загиблим голови та виставити їх біля дороги. Розвідка і радіоперехоплення підтвердили, що окупанти виконали цей наказ.

На цей злочин відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. В етері телемаратону він заявив, що знущання з тіл військових — це свідома й системна політика Росії. За його словами, наразі вже відомо про 337 страт українських військових, які потрапили в полон.

Лубінець наголосив, що цей випадок має розглянути керівництво ООН. Він закликав міжнародних партнерів перейти від «глибокого занепокоєння» до реальних дій у відповідь на нелюдські злочини РФ.

  • Такі звірства росіян фіксують регулярно. Раніше подібні злочини вчиняли бойовики 155-ї бригади морської піхоти в Курській області, неонацисти з угруповання «Русич», а також командир загону «Шторм» 394-го полку РФ біля Старомайорського.
