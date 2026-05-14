Російські окупанти познущалися над тілами двох загиблих українських захисників на Гуляйпільському напрямку

12 травня на Гуляйпільському напрямку російські військові познущалися над тілами двох загиблих українських захисників.

Про це повідомив проєкт «Хочу жить».

Під час виконання завдання бійці 225-го окремого штурмового полку зіткнулися з російською диверсійною групою. Українські військові відмовилися здаватися в полон і вступили в бій проти чисельнішого ворога.

Коли закінчилися набої, наші воїни продовжували опір у рукопашному бою і загинули. Після цього командир російської групи наказав відрізати загиблим голови та виставити їх біля дороги. Розвідка і радіоперехоплення підтвердили, що окупанти виконали цей наказ.

На цей злочин відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. В етері телемаратону він заявив, що знущання з тіл військових — це свідома й системна політика Росії. За його словами, наразі вже відомо про 337 страт українських військових, які потрапили в полон.

Лубінець наголосив, що цей випадок має розглянути керівництво ООН. Він закликав міжнародних партнерів перейти від «глибокого занепокоєння» до реальних дій у відповідь на нелюдські злочини РФ.