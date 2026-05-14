В Україні викрили схему з використанням тисяч SIM-карток для наведення російських дронів

Фінансова розвідка виявила понад 24 тисячі мобільних номерів та більш ніж 29 тисяч транзакцій.

Держфінмоніторинг спільно з СБУ викрив групу, яка допомагала терористичній діяльності Росії. Зловмисники організували схему використання українських SIM-карток у ворожих ударних безпілотниках. 

Про це повідомив керівник Держфінмоніторингу Філіп Пронін.

За його словами, організатори в Україні масово купували й активували картки, які потім передавали російській стороні. Окупанти встановлювали їх у дрони для зв’язку, навігації та точнішого наведення на житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Після атак правоохоронці неодноразово знаходили такі картки серед уламків збитих БпЛА.

Фінансова розвідка виявила понад 24 тисячі мобільних номерів та більш ніж 29 тисяч транзакцій на користь операторів. Через рахунки учасників схеми, серед яких були ФОПи та підставні особи («дропи»), пройшло понад 60 млн грн. На ці гроші зловмисники купували нерухомість та елітні авто.

Один із кураторів групи перебував у ЄС. Викрити фінансові зв’язки вдалося завдяки співпраці з європейськими розвідками, додав Пронін.

Наразі правоохоронці продовжують системну роботу, щоб встановити всіх організаторів та координаторів злочинної діяльності.

