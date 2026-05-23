На Херсонщині сьогодні 7 цивільних постраждали внаслідок російської агресії

Ворог бив артилерією, мінометною зброєю та дронами.

На Херсонщині сьогодні 7 цивільних постраждали внаслідок російської агресії, повідомляє обласна прокуратура. 

За даними слідства, 23 травня 2026 року армія РФ била по населених пунктах Херсонщини артилерією, мінометною зброєю та дронами.

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждало сім людей.

Через артилерійський обстріл Херсона отримала поранення одна людина. Від дронових атак в обласному центрі, Приозерному та Українці дістали травм ще шість мирних жителів.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, господарські споруди, приміщення навчального закладу, вантажний та легковий автотранспорт.

