Крім фрегату, також атаковано ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді повідомив про нічний рейд українських дронів на російські військові та енергетичні об’єкти в Новоросійську і на окупованих територіях.

За його даними, у зоні ураження опинилися фрегат «Адмірал Ессен» проєкту 11356 та ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239, які перебували на військово-морській базі в Новоросійську. Ступінь пошкоджень кораблів наразі невідомий.

Також під удар потрапили термінал «Шесхарис» і нафтосховище «Грушова Балка» у Краснодарському краї РФ. «Мадяр» зазначив, що «Грушова Балка» є найбільшим нафтовим сховищем на Кавказі, де зберігається до 1,2 млн тонн нафтопродуктів.

Крім того, Бровді повідомив про ураження російського зенітного комплексу «Оса» в Донецьку, пункту управління безпілотниками в Олешках на Херсонщині, тилової бази та логістичного хабу 6-ї армії ВПС і ППО РФ у Ровеньках Луганської області, а також паливозаправників і бронетехніки на окупованій частині Запорізької області.

Командира СБС зауважив, що до операції були залучені підрозділи «Птахи Мадяра», NEMESIS та інші сили глибинного ураження Сил оборони України.