Суспільство / Війна

У порту Новоросійська українські дрони атакували фрегат «Адмірал Ессен», який є носієм "Калібрів"

Крім фрегату, також атаковано ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239.

Дрони атакували російський фрегат «Адмірал Ессен»
Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді повідомив про нічний рейд українських дронів на російські військові та енергетичні об’єкти в Новоросійську і на окупованих територіях.

За його даними, у зоні ураження опинилися фрегат «Адмірал Ессен» проєкту 11356 та ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239, які перебували на військово-морській базі в Новоросійську. Ступінь пошкоджень кораблів наразі невідомий.

Також під удар потрапили термінал «Шесхарис» і нафтосховище «Грушова Балка» у Краснодарському краї РФ. «Мадяр» зазначив, що «Грушова Балка» є найбільшим нафтовим сховищем на Кавказі, де зберігається до 1,2 млн тонн нафтопродуктів.

Крім того, Бровді повідомив про ураження російського зенітного комплексу «Оса» в Донецьку, пункту управління безпілотниками в Олешках на Херсонщині, тилової бази та логістичного хабу 6-ї армії ВПС і ППО РФ у Ровеньках Луганської області, а також паливозаправників і бронетехніки на окупованій частині Запорізької області.

Командира СБС зауважив, що до операції були залучені підрозділи «Птахи Мадяра», NEMESIS та інші сили глибинного ураження Сил оборони України.

