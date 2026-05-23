На Дніпропетровщині сьогодні двоє цивільних отримали поранення внаслідок російських обстрілів

Майже 40 разів ворог атакував два райони області артилерією, авіабомбою та безпілотниками.

На Дніпропетровщині сьогодні, 23 травня, двоє цивільних отримали поранення внаслідок російських обстрілів, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині бив по райцентру, Покровській, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Понівечені підприємство, інфраструктура, багатоквартирний будинок, дитячий садок, автомобіль. У важкому стані до лікарні доправили 72-річного чоловіка. 64-річний чоловік – у стані середньої тяжкості.

Противник завдав удару й по трьох громадах на Синельниківщині: Дубовиківській, Слов’янській та Покровській. Пошкоджені приватні будинки і господарча споруда.