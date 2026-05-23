Ввечері 23 травня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що росіяни вдруге за день атакували місто Балаклія на Харківщині, знищивши культову споруду.

Внаслідок влучання ударного БпЛА в будівлі зайнялась пожежа на площі 1300 кв. м.

Людей в момент удару у храмі не було.

На місці події під загрозою повторних обстрілів працювали оперативні підрозділи ДСНС та офіцер-рятувальник громади.