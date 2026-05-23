Головне за суботу, 23 травня: загроза удару "Орєшніком", ураження "Метафракс Кемікалс", обстріл жалобної колони в Сумах

Бойові дії на Донеччині, 173 бойових зіткнення, ворожі обстріли, ракетний удар по цивільній інфраструктурі Одещини, атака на нафтогазові об’єкти Полтавщини та Харківщини. Яким запам’ятається 1550-й день повномасштабної війни.

Ворог вдруге за день атакував Балаклію на Харківщині

Увечері 23 травня ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещини, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

За попередніми даними, внаслідок удару поранено девʼятеро людей, серед них троє дітей віком від 8 до 12 років.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Уранці 23 травня російський дрон атакував жалобну колону на околиці Сум. Станом на 13:00 було відомо про одного загиблого та трьох поранених.

Очільник Сумської ОВА Сергій Кривошеєнко повідомив, що росіяни атакували людей оптоволоконним дроном. Влучило в проїжджу частину поруч із автобусом.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 23 травня на фронті від початку доби відбулося 173 бойових зіткнення.

Дрони СБУ уразили одне з важливих російських воєнних підприємств у Пермській області РФ за 1700 км. від кордону України. Ідеться про хімпідприємство "Метафракс Кемікалс".

Продукція підприємства забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв – авіатехніка та дрони, ракетні двигуни, вибухові речовини. Наразі виробничий процес на підприємстві зупинений.

23 травня в Україні відзначають День морської піхоти – свято воїнів, які виконують бойові завдання у складі Військово-морських сил та Сил оборони України.

Президент України Володимир Зеленський привітав українських морпіхів з професійним святом та подякував їм за мужність, стійкість і захист держави.

У своєму зверненні глава держави наголосив, що українські морські піхотинці щодня демонструють відданість Україні, силу духу та готовність боронити країну навіть на найважчих ділянках фронту.

Президент також підкреслив, що українці мають пам’ятати, якою високою ціною дається свобода держави, та вшанував пам’ять полеглих захисників.

Понад добу росіяни масовано атакують нафтогазові об’єкти Групи "Нафтогаз" у Харківській та Полтавській областях.

Унаслідок атак є серйозні пошкодження обладнання та масштабні пожежі. Ситуація залишається складною. Оцінити наслідки наразі неможливо через небезпеку повторних ударів.

"Найважливіше - персонал встигли евакуювати. На місцях працюють усі відповідні служби", - повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз-Україна".

Увечері 23 травня президент Володимир Зеленський повідомив про доповідь української розвідки: отримали дані в тому числі від американських та європейських партнерів про підготовку росіянами удару із застосуванням «Орєшніка». За словами президента, українська сторона перевіряє цю інформацію.

“Бачимо ознаки підготовки комбінованого удару по території України, зокрема по Києву, із застосуванням різного озброєння. Вказане озброєння середньої дальності може бути в такому ударі. Важливо свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи із сьогоднішнього вечора. Російське божевілля дійсно безмежне, тож, будь ласка, бережіть життя – користуйтесь укриттями”, – повідомив Зеленський.

Також президент звернув увагу партнерів як у Сполучених Штатах, так і у Європі, що застосування такої зброї та затягування такої війни є глобальним прикладом також і для інших потенційних агресорів.

“Ми готуємо ППО настільки, наскільки це можливо, і будемо відповідати цілком справедливо на кожен російський удар. Ми дали дозвіл на парад, але дозволу на божевілля у Росії немає. Цю війну треба завершувати – мир потрібен, а не якісь там ракети для задоволення хворих амбіцій однієї особи”, – написав Зеленський.

Росія двічі застосовувала ракетні установки "Орешник” по Україні: била ними по Дніпру та Львову. Збивати такі ракети українська ППО поки не здатна.

