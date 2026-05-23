На Сумщині сьогодні по медичну допомогу звернулися троє дітей, які постраждали внаслідок російських атак

По медичну допомогу звернулися троє дітей, які постраждали внаслідок російських атак на Сумщині, повідомив ввечері 23 травня очільник ОВА Олег Григоров.

У Липоводолинській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА постраждала 12-річна дитина. У дитини важка травма. Стан стабілізували, її госпіталізують.

У Сумській громаді внаслідок атаки ворожого дрона постраждала 16-річна дівчина, яка перебувала поблизу місця влучання. Попередньо, ушкодження не важкі. Необхідна медична допомога надається.

Також у лікарні сьогодні обстежують 8-річного хлопчика, який постраждав під час обстрілу Сум 21 травня.