Росіяни атакували Одесу: є постраждалі (оновлено)

Ввечері 25 травня росіяни атакували Одесу. Постраждало чотири людини, є загиблий.

Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури в одному з районів міста. Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна у навчальному закладі та житлових будинках поруч.

Станом на 23:25 відомо вже про чотирьох постраждалих. Один з них помер, травми виявилися несумісними із життям.

"На місці події вже працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки. Інформація уточнюється", - зазначив Лисак.