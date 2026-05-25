Повітряні сили Збройних Сил України знищили важливий пункт управління та зв’язку росіян на тимчасово окупованій території Луганської області.
Про це повідомили в Генеральному штабі.
Для цього застосували крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow.
"Цей удар підкреслює стратегічну далекоглядність, єдність планування та цілеспрямовані дії, які доводять, що жодна позиція російського агресора не є безпечною на українській землі", - зазначили в Генштабі.
- Дрони СБУ уразили перекачувальну станцію, яка забезпечує пальним Московський регіон. На обʼєкті спалахнула масштабна пожежа площею 800 м².