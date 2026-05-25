Reuters: Сизранський НПЗ зупинив роботу після ударів українських дронів

Сизранський нафтопереробний завод у Росії призупинив роботу після атаки безпілотників 21 травня.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в галузі.

За даними співрозмовників агентства, внаслідок удару було пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-6, яка забезпечує понад 70% виробничих потужностей підприємства.

Після атаки роботу установки зупинили. Джерела зазначають, що ремонтні роботи можуть тривати понад місяць.

Сизранський НПЗ належить російській компанії "Роснефть", однак офіційного коментаря щодо ситуації компанія не надала.

Номінальна потужність підприємства становить 8,5 мільйона тонн нафти на рік, або близько 170 тисяч барелів на добу.

За інформацією Reuters, у 2024 році завод переробив 4,3 мільйона тонн сирої нафти. Підприємство виробило близько 1,5 мільйона тонн дизельного пального, 800 тисяч тонн бензину та 700 тисяч тонн мазуту.

Сизранський НПЗ став уже шостим російським нафтопереробним заводом, який зупинив роботу після атак безпілотників із початку травня.