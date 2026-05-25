Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаСуспільствоВійна

Reuters: Сизранський НПЗ зупинив роботу після ударів українських дронів

На НПЗ пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-6.

Reuters: Сизранський НПЗ зупинив роботу після ударів українських дронів
Сизранський нафтопереробний завод у РФ
Фото: Вікіпедія

Сизранський нафтопереробний завод у Росії призупинив роботу після атаки безпілотників 21 травня. 

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в галузі.

За даними співрозмовників агентства, внаслідок удару було пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-6, яка забезпечує понад 70% виробничих потужностей підприємства.

Реклама

Після атаки роботу установки зупинили. Джерела зазначають, що ремонтні роботи можуть тривати понад місяць.

Сизранський НПЗ належить російській компанії "Роснефть", однак офіційного коментаря щодо ситуації компанія не надала.

Номінальна потужність підприємства становить 8,5 мільйона тонн нафти на рік, або близько 170 тисяч барелів на добу.

За інформацією Reuters, у 2024 році завод переробив 4,3 мільйона тонн сирої нафти. Підприємство виробило близько 1,5 мільйона тонн дизельного пального, 800 тисяч тонн бензину та 700 тисяч тонн мазуту.

Сизранський НПЗ став уже шостим російським нафтопереробним заводом, який зупинив роботу після атак безпілотників із початку травня.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies