Армія РФ атакувала дронами Зарічний район міста Суми, є пошкодження

Увечері 25 травня російські війська атакували місто Суми ударними БпЛА. Унаслідок атаки пошкоджена багатоповерхівка.

Про це повідомляє очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

"Внаслідок вечірньої російської атаки безпілотників на Суми, сталося влучання у Зарічному районі. Ударом пробито дах та плиту перекриття багатоквартирного житлового будинку", – ідеться у повідомленні.

Пошкоджено квартиру верхнього поверху. Без постраждалих.

Також зафіксовано падіння уламків на трьох локаціях. Триває обстеження території та знешкодження вибухонебезпечних предметів.