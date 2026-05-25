На Хмельничичні судили чоловіка, що викинув собаку з 7-го поверху

На Хмельниччині засудили 40-річного чоловіка, який викинув собаку з 7-го поверху. Від отриманих травм тварина загинула.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Суд визнав чоловіка винним у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі. Зловмисника засудили до 5 років за ґратами.

Інцидент трапився у січні 2026 року. Встановлено, що 40-річний місцевий житель відчинив вікно і умисно викинув собаку породи той-тер’єр співмешканки з 7-го поверху багатоповерхівки.