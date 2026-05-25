Речник Міноборони: погрози РФ щодо нових масованих ударів по Україні виглядають як істерія

Ознак підготовки Росії до чергового масованого ракетного удару по території України наразі не спостерігається, однак ворог може намагатися завдавати більш потужних атак, ніж зазвичай.

Про це заявив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов, повідомляє Укрінформ.

За його словами, у росіян зберігається штатний режим роботи засобів ураження, однак на тлі невдач на фронті та втрат унаслідок українських ударів по нафтопереробній інфраструктурі вони можуть діяти більш агресивно.

"Ну, самої підготовки (нового масованого обстрілу столиці – ред.) ми не бачимо. Це все, як зазвичай. Тобто в звичайному режимі працюють в них аеродроми, на бойових позиціях працюють «Іскандери», але вони дійсно можуть намагатися завдавати по нас більш потужні удари. З моєї точки зору це (масовані удари по українських містах – ред.) виглядає як істерика Росії, тому що у них ступор на фронтах, у них немає позитивної динаміки на фронтах, також дуже великий резонанс у російського суспільства від наших ударів по НПЗ. І ми активно працюємо, й ще більше будемо працювати. Тому все оце зараз виглядає, ну, як якась така істерика з боку росіян", – зазначив він.

Водночас "Флеш" наголосив, що Україна не має суттєвих проблем із перехопленням дронів-камікадзе, однак складнішою залишається ситуація з ракетними ударами.

"У нас дуже багато гарних хлопців на перехоплювачах працюють, у нас доля зросла в перехоплювачах десь до 40% зараз. Але у нас є проблема з російськими ракетами. І всі розуміють чому. Тому що нам потрібно ракети для Patriot. Росіяни активно працюють балістикою і тут ми залежимо на 100% від наших партнерів", – сказав він.

За словами радника, Україна продовжує переговори щодо постачання ракет, однак і можливості партнерів не є безмежними.

"У росіян, наприклад, виробництво балістики також має обмеження. От, за даними нашої розвідки, вони виробляють десь 60 ракет кожного місяця, але їм потрібно ці ракети не тільки для Києва, як ми розуміємо, але для всього фронту", – додав він.

Коментуючи можливість повторення масштабних атак, "Флеш" зазначив, що такі удари не можуть бути щоденними.

"Періодично можуть бути такі масовані атаки (балістикою – ред.), але це не може бути, наприклад, кожного дня і кожного місяця", – наголосив він.

Водночас радник міністра оборони запевнив, що Україна продовжить завдавати ударів у відповідь.

"На жаль, удари будуть, так. Але я можу сказати, що ми будемо відповідати, симетрично відповідати. Це буде дуже боляче для росіян. І ми вже показали, що ми можемо атакувати Москву, Московську область. Якщо вони будуть намагатися "кошмарити" нашу столицю, наші підприємства, об'єкти прийняття рішень, ми будемо адекватно відповідати. І це буде, повторюся, дуже боляче для росіян", – підсумував він.