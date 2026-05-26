​Росіяни атакували Херсонщину дронами, з авіації та артилерії. Поранені 10 людей

Ворог понівечив будинки та газопровід. 

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Херсонську область дронами, з авіації та артилерії. Поранені 10 людей, зокрема дитина.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Новорайськ, Надіївка, Таврійське, Тараса Шевченка, Михайлівка, Урожайне, Широка Балка, Станіслав, Софіївка, Золота Балка, Раківка, Стійке, Антонівка, Дудчани, Іванівка, Микільське, Новокаїри, Одрадокам'янка, Понятівка, Приозерне, Республіканець, Садове, Токарівка, Тягинка, Янтарне, Велетенське, Комишани, Зимівник, Дніпровське, Зміївка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід. 

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 6 людей. 

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін. 

