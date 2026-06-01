Посилення фронту, ППО та забезпечення бригад дронами: Зеленський провів Ставку

Рішення, запроваджені у другій половині минулого року, дали відчутний результат у зміцненні обороноздатності.

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Головнокомандувача, під час якої детально проаналізував виконання рішень щодо підтримки бойових бригад дронами, постачання озброєння та посилення ППО.

Ідеться про пряме фінансування бойових бригад для закупівлі необхідного оснащення, насамперед безпілотників. Також впроваджено більш справедливий розподіл особового складу для доукомплектування підрозділів, що воюють на передовій.

Окремо розширено можливості військових частин щодо проведення базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Це дозволило значно збільшити кількість підрозділів, які можуть самостійно готувати особовий склад.

"Пряме фінансування додало бригадам реальних бойових спроможностей. Уже близько 160 військових частин отримують стабільне гарантоване поповнення", – зазначив Зеленський.

Під час Ставки також обговорили питання забезпечення армії боєприпасами, зокрема 155-мм артилерійськими снарядами. Президент доручив опрацювати додаткові механізми фінансування, виробництва та постачання, а також посилити артилерійські спроможності ЗСУ.

Окрему увагу приділили постачанню пікапів для підрозділів – за словами глави держави, відповідні рішення вже реалізуються Міністерством оборони.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на ключових напрямках фронту. Українські позиції залишаються сильними, що є важливим фактором як для оборони, так і для дипломатичних зусиль України.

Також на засіданні Ставки увагу приділили питанням протиповітряної оборони. Президент наголосив, що її посилення залишається одним із ключових пріоритетів.

"Очікую значно більше активності від наших дипломатів для посилення ППО та постачання необхідних ракет", – додав Зеленський.

Міністерство оборони та партнери України мають активізувати всі наявні формати співпраці для забезпечення армії засобами протидії ракетним загрозам, зокрема антибалістичними системами.

"Маємо знайти все, що потрібно Україні", – підсумував президент.